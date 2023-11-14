Юрзинов-старший назвал причину большого представительства СКА в составе «России 25»

Заслуженный тренер СССР и России, советник главного тренера СКА Владимир Юрзинов-старший рассказал о расширенном составе сборной «Россия 25» и ответил на вопрос о большом количестве представителей клуба из Санкт-Петербурга в списке.

«Лет двадцать назад кто-то жаловался, что у нас все команды на одно лицо, все работают на льду. Так вот в нынешнем сезоне почти все команды разные, со своим стилем — от «Торпедо» до «Спартака», от СКА до ЦСКА, от «Магнитки» до «Лады». Это говорит о хорошей конкуренции в лиге — и её хорошем уровне.

Чем выше уровень КХЛ — тем сильнее конкуренция в сборной России, это аксиома. Мне нравится новый формат команды — представлены 15 клубов, собрана лучшая молодёжь страны, её больше пяти десятков. Ставка на молодёжь — самая благодарная.

Не слишком ли большой список сборной России 25? Наоборот, это хорошо, что шанс побороться за игру на национальном уровне получит такая большая группа молодежи.

Если говорить о клубах, то в сборной представлена почти вся КХЛ — 15 команд. Практически каждый день вижу, как в Санкт-Петербурге работают с молодыми, какое к ним внимание и интерес, какие условия созданы. Наверное, именно в этом корни такого представительства.

«Россия 25» — фаворит декабрьского турнира? Будем в это верить. Но не забывать, что в прошлом году наши братья-белорусы забрали у нас Кубок Первого канала. В этом сезоне в КХЛ растёт не только российская молодёжь, но и белорусская. Посмотрите, как играет минское «Динамо», сколько там новых имён. Серьёзный, современный соперник! Да и в Казахстане о развитии хоккея не забывают. Уверяю вас, нас ждёт очень интересный Кубок. И непредсказуемый», — сказал Юрзинов-старший в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, в расширенный список «России 25» вошли 15 хоккеистов СКА: два вратаря, четыре защитника и девять нападающих.