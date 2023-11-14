«Нефтехимик» заключил контракт с защитником Пастуховым, который покинул «Адмирал» накануне

«Нефтехимик» сроком до конца сезона заключил контракт с защитником Ильёй Пастуховым, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, накануне игрок обороны покинул «Адмирал», где сыграл два матча без набранных очков с показателем полезности «-2». Всего в КХЛ воспитанник новосибирского хоккея провёл 53 игры, в которых отметился 4 (2+2) результативными баллами.

Нижнекамский клуб сыграл 30 матчей, в которых одержал 12 побед при 18 поражениях. С 29 результативными баллами «Нефтехимик» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В следующей игре подопечные Олега Леонтьева сыграют 17 ноября дома с хабаровским «Амуром».