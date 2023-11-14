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Максим Шабанов установил рекорд «Трактора» по длительности результативной серии в КХЛ

Максим Шабанов установил рекорд «Трактора» по длительности результативной серии в КХЛ
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В эти минуты в Челябинске проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Трактор» принимает «Салават Юлаев». После первого периода счёт равный 1:1.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 ноября 2023, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
3-й период
2 : 4
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Шабанов (Юртайкин, Ткачёв) – 00:28 (5x5)     1:1 Кулёмин (Пустозёров, Гуськов) – 06:15 (5x5)     1:2 Сучков – 21:55 (5x5)     1:3 Шаров (Лещенко, Ефремов) – 35:16 (5x5)     2:3 Кравцов (Карпухин) – 39:50 (5x5)     2:4 Дроздов – 43' (5x4)    

На 28-й секунде первой двадцатиминутки Максим Шабанов с передач Данила Юртайкина и Владимира Ткачёва открыл счёт в игре.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, Шабанов продлил результативную серию до десяти матчей и обновил клубный рекорд в КХЛ по продолжительности серии. Ранее очки девять матчей подряд набирали Петри Контиола и Лукаш Седлак.

Всего в текущем сезоне на счету Шабанова 29 матчей, в которых 23-летний нападающий забросил 12 шайб и отдал девять результативных передач.

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