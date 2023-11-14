Ковальчук высказался о погоне Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки

Олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук прокомментировал погоню капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Думаю, на него не влияют разговоры о том, что обязательно надо побить рекорд. Саша может за пять игр забить десять голов. И все будут говорить по-другому. Команда идёт в зоне плей-офф, у них есть свои проблемы, перестройка, но Саша свои очки набирает, как капитан ведёт команду за собой, не вижу никакой проблемы. Уверен, что он побьёт рекорд», — приводит слова Ковальчука «РИА Новости Спорт».

Напомним, до достижения рекорда канадца Александру Овечкину осталось забросить 68 шайб. Следюущий матч «Вашингтон» проведёт в ночь на 15 ноября с «Вегас Голден Найтс».