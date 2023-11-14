«Авангард» одержал седьмую победу подряд, обыграв дома «Северсталь»

В Омске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» принимал «Северсталь». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

На 13-й минуте первого периода Николай Буренов с передач Адама Лишки и Тимура Муханова открыл счёт в матче. Спустя две минуты Рид Буше с передач Валентина Пьянова и Дамира Шарипзянова восстановил равенство в счёте. За четыре секунды до конца периода Кирилл Пилипенко с передачи Данила Аймурзина вновь вывел гостей вперёд.

На восьмой минуте второго периода Никита Холодилин с передач Райана Спунера и Владимира Ткачёва сделал счёт 2:2. Через две минуты Илья Иванцов с передач Тимофея Давыдова и Александра Скоренова в третий раз вывел череповецкий клуб вперёд. На 12-й минуте периода Артём Чмыхов с передач Дамира Шарипзянова и Егора Круженкова забросил третью шайбу в ворота «Северстали».

На 16-й минуте третьего периода Игорь Мартынов с передач Ивана Николишина и Романа Абросимова впервые в матче вывел омский клуб вперёд. За четыре секунды до конца периода Кирилл Пилипенко с передачи Кристиана Яроша перевёл встречу в овертайм.

Победную шайбу омичей в овертайме забросил Райан Спунер.

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