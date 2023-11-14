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«Авангард» одержал седьмую победу подряд, обыграв дома «Северсталь»

«Авангард» одержал седьмую победу подряд, обыграв дома «Северсталь»
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В Омске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» принимал «Северсталь». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

На 13-й минуте первого периода Николай Буренов с передач Адама Лишки и Тимура Муханова открыл счёт в матче. Спустя две минуты Рид Буше с передач Валентина Пьянова и Дамира Шарипзянова восстановил равенство в счёте. За четыре секунды до конца периода Кирилл Пилипенко с передачи Данила Аймурзина вновь вывел гостей вперёд.

На восьмой минуте второго периода Никита Холодилин с передач Райана Спунера и Владимира Ткачёва сделал счёт 2:2. Через две минуты Илья Иванцов с передач Тимофея Давыдова и Александра Скоренова в третий раз вывел череповецкий клуб вперёд. На 12-й минуте периода Артём Чмыхов с передач Дамира Шарипзянова и Егора Круженкова забросил третью шайбу в ворота «Северстали».

На 16-й минуте третьего периода Игорь Мартынов с передач Ивана Николишина и Романа Абросимова впервые в матче вывел омский клуб вперёд. За четыре секунды до конца периода Кирилл Пилипенко с передачи Кристиана Яроша перевёл встречу в овертайм.

Победную шайбу омичей в овертайме забросил Райан Спунер.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 ноября 2023, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
5 : 4
ОТ
Северсталь
Череповец
0:1 Буренов (Лишка, Муханов) – 12:33 (5x5)     1:1 Буше (Пьянов, Шарипзянов) – 14:30 (5x4)     1:2 Пилипенко (Аймурзин) – 19:56 (5x5)     2:2 Холодилин (Спунер, Ткачёв) – 27:38 (5x5)     2:3 Иванцов (Давыдов, Скоренов) – 29:35 (5x5)     3:3 Чмыхов (Шарипзянов, Круженков) – 31:27 (5x5)     4:3 Мартынов (Николишин, Абросимов) – 55:37 (5x5)     4:4 Пилипенко (Ярош, Моисеев) – 59:56 (5x5)     5:4 Спунер (Буше, Ткачёв) – 60:36 (3x3)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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