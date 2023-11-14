В топ-10 раннего рейтинга драфта НХЛ-2025 от The Athletic нет ни одного российского игрока

Журналист Кори Пронман в статье на портале The Athletic представил ранний рейтинг драфта НХЛ 2025 года.

В топ-10 рейтинга нет ни одного российского игрока. Единственный российский хоккеист в списке — 16-летний форвард клуба МХЛ МХК «Динамо» Москва Иван Рябкин. В текущем сезоне на счету центрфорварда 16 матчей, в которых он забросил девять шайб и отдал девять результативных передач, набрав в общей сложности 18 очков.

Топ-10 раннего рейтинга драфта НХЛ 2025 года выглядит так:

1. Джеймс Хагенс, нападающий, NTDP-USHL;

2. Портер Мартоне, нападающий, OHL;

3. Роджер Маккуин, нападающий, WHL;

4. Логан Хенслер, защитник, NTDP-USHL;

5. Мэтью Шефер, защитник, OHL;

6. Майкл Миса, нападающий, OHL;

7. Коул МакКинни, нападающий, NTDP-USHL;

8. Калеб Деснуайе, нападающий, QMJHL;

9. Дрю Шок, защитник, NTDP-USHL;

10. Чарли Третеви, защитник, NTDP-USHL.