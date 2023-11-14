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В топ-10 раннего рейтинга драфта НХЛ-2025 от The Athletic нет ни одного российского игрока

В топ-10 раннего рейтинга драфта НХЛ-2025 от The Athletic нет ни одного российского игрока
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Журналист Кори Пронман в статье на портале The Athletic представил ранний рейтинг драфта НХЛ 2025 года.

В топ-10 рейтинга нет ни одного российского игрока. Единственный российский хоккеист в списке — 16-летний форвард клуба МХЛ МХК «Динамо» Москва Иван Рябкин. В текущем сезоне на счету центрфорварда 16 матчей, в которых он забросил девять шайб и отдал девять результативных передач, набрав в общей сложности 18 очков.

Топ-10 раннего рейтинга драфта НХЛ 2025 года выглядит так:

1. Джеймс Хагенс, нападающий, NTDP-USHL;
2. Портер Мартоне, нападающий, OHL;
3. Роджер Маккуин, нападающий, WHL;
4. Логан Хенслер, защитник, NTDP-USHL;
5. Мэтью Шефер, защитник, OHL;
6. Майкл Миса, нападающий, OHL;
7. Коул МакКинни, нападающий, NTDP-USHL;
8. Калеб Деснуайе, нападающий, QMJHL;
9. Дрю Шок, защитник, NTDP-USHL;
10. Чарли Третеви, защитник, NTDP-USHL.

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