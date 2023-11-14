BBC: арестован подозреваемый в непреднамеренном убийстве Адама Джонсона

Задержан мужчина, подозреваемый в непредумышленном убийстве экс-игрока «Питтсбург Пингвинз», 29-летнего нападающего «Ноттингем Пантерз» Адама Джонсона. Об этом сообщает BBC Sport. Скорее всего, речь идёт об игроке «Шеффилд Стилерз» Мэтте Петгрейве, который нанёс роковой удар коньком в шею игрока.

Напомним, 28 октября во время матча EIHL между «Ноттингем Пантерз» и «Шеффилд Стилерз» нападающему «пантер», 29-летнему Джонсону в столкновении случайно порезали горло коньком. Бывшего хоккеиста «Питтсбург Пингвинз» доставили в больницу, но не сумели спасти ему жизнь.

После инцидента тётя Адама Джонсона Кэри заявила, что семья поддерживает полицейское расследование несчастного случая, повлекшего смерть игрока, чтобы добиться справедливости.