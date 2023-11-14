Козырев: у молодёжи «Северстали» нет рамок. Главная заслуга – 5 игроков в сборной России

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвёл итог проигранного матча с «Авангардом» (4:5 ОТ).

«Интересный матч получился. Очень важно, что сегодня с нашей стороны был рисунок, была комбинационная игра. То есть то, к чему мы стремимся, что хотим видеть. И мы это увидели, хотя это был седьмой матч на выезде, у нас есть травмы, есть дисквалификация, и в этом была сложность. Но отдаю должное ребятам, они выдержали, и с семиматчевой поездки из 14 возможных мы везём 9 очков – это очень хороший результат.

Да, у нас есть ошибки, но мы не ставим рамки нашим молодым ребятам. Тот стиль, который мы проповедуем, он даёт возможность им развиваться. Мы одни из немногих, кто даёт молодым так играть – есть «Торпедо» ещё, но наша команда более молодая. Та работа, которую мы проводим, даёт плоды: у нас целая пятёрка едет играть за сборную России. Это главная наша заслуга», — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.