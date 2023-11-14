Козырев: если «Северсталь» держит шайбу – попробуйте её забрать! Кто бы с нами ни играл

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев после поражения от «Авангарда» (4:5 ОТ) рассказал об стиле игры череповецкого клуба.

«У Вовченко нет повреждения. Просто он недавно вышел после травмы, и его кондиции не позволяют ему играть через день, мы его бережём. Игру против лидеров «Авангарда» оцениваю положительно, наши молодые мальчишки ни в чём не уступали, а где-то их и переигрывали. Акцента на них не было, мы в основном отталкиваемся от своего стиля, от контроля шайбы. А если мы её контролируем, то попробуйте у нас её забрать, кто бы против нас не играл», — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В следующей игре «Северсталь» сыграет дома со СКА 16 ноября в 19:00 мск.