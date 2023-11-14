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Игрок московского «Динамо» Прибыльский в матче со «Спартаком» забросил шайбу в свои ворота

В эти минуты в Москве проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором встречаются лидеры Западной конференции — «Динамо» и «Спартак». После первого периода счёт равный 2:2.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

На 17-й минуте первого периода во время атаки красно-белых защитник «Динамо» Андрей Прибыльский, пытаясь прервать пас вдоль ворот, отправил шайбу в собственные ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Заброшенную шайбу записали на форварда «Спартака» Егора Филина.

В следующем матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Спартак» сыграет дома с уфимским «Салаватом Юлаевым». Московское «Динамо» отправится в гости к казанскому «Ак Барсу». Обе встречи состоятся 16 ноября.