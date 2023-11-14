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Игрок московского «Динамо» Прибыльский в матче со «Спартаком» забросил шайбу в свои ворота

Игрок московского «Динамо» Прибыльский в матче со «Спартаком» забросил шайбу в свои ворота
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В эти минуты в Москве проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором встречаются лидеры Западной конференции — «Динамо» и «Спартак». После первого периода счёт равный 2:2.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 ноября 2023, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
2-й период
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Рашевский (О'Делл) – 07:17 (5x5)     1:1 Цыплаков (Бурмистров, Вишневский) – 10:10 (5x4)     1:2 Миронов (Джиошвили, Каблуков) – 13:31 (5x5)     2:2 Филин – 16:29 (5x5)     2:3 Кудрявцев (Ильенко) – 23:25 (5x5)    

На 17-й минуте первого периода во время атаки красно-белых защитник «Динамо» Андрей Прибыльский, пытаясь прервать пас вдоль ворот, отправил шайбу в собственные ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Заброшенную шайбу записали на форварда «Спартака» Егора Филина.

В следующем матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Спартак» сыграет дома с уфимским «Салаватом Юлаевым». Московское «Динамо» отправится в гости к казанскому «Ак Барсу». Обе встречи состоятся 16 ноября.

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