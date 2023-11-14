«Надо было уничтожать с начала». Форвард «Авангарда» — о трудной победе над «Северсталью»

Нападающий «Авангарда» Игорь Мартынов рассказал о трудной домашней победе над «Северсталью» (5:4 ОТ).

«Северсталь» активно играет, когда шайба в нашей зоне по борту идёт, то их защитник идёт активно. Нужно было стараться выводить, и у нас получались атаки «2 в 1», «3 в 2». Интересно с ними играть, но не хотелось, конечно, доводить до овертайма. Нужно было более упорно бороться с первого периода, не давать им чувствовать эту игру, уничтожать с самого начала. Не хотелось бы очки отдавать, но всё-таки это соперник из Западной конференции. Главное – победа, седьмая подряд уже у нас. Нужно двигаться дальше, повыше забираться в таблице», — передаёт слова Мартынова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.