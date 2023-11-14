«Всё видно, выходи и играй». Форвард «Авангарда» — об игре в маске после перелома носа

Нападающий «Авангарда» Игорь Мартынов после домашней победы над «Северсталью» (5:4 ОТ) рассказал о своих ощущениях от игры в маске после перелома носа.

«Да, сломал нос в прошлом матче, немножко неприятно было. Но это хоккей, никто ни от чего не застрахован. Провели обследование вчера утром, сделали мне маску. В принципе, всё видно, выходи и играй, помогай команде. Мой гол? Очень удачно шайба мне отскочила, прямо туда, где я стоял – оставалось только завершить. Очень рад, в шести матчах не забивал, хотелось помочь команде», — сказал Мартынов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

В текущем сезоне Мартынов сыграл 30 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал две результативные передачи, набрав в общей сложности семь очков.