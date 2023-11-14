СКА одержал третью победу подряд, обыграв в гостях «Ак Барс»

В Казани закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Ак Барс» принимал СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.
Первый период обошёлся без заброшенных шайб.
На 31-й секунде второго периода Василий Глотов с передач Артёма Земчёнка и Эмиля Галимова открыл счёт в игре. На шестой минуте периода Марат Хайруллин с передачи Никиты Камалова удвоил преимущество гостей. В середине второй 20-минутки Артём Лукоянов с передач Дмитрия Юдина и Вячеслава Войнова отыграл одну шайбу. Через полторы минуты Артём Галимов с передач Станислава Галиева и Кирилла Семёнова восстановил равенство в счёте.
На 15-й минуте третьего периода Василий Глотов с передачи Степана Фальковского вновь вывел гостей вперёд. На 17-й минуте заключительного отрезка основного времени Валентин Зыков с передач Владимира Алистрова и Алекса Гальченюка установил окончательный счёт в игре, реализовав большинство.
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- 14 ноября 2023
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