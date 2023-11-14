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СКА одержал третью победу подряд, обыграв в гостях «Ак Барс»

СКА одержал третью победу подряд, обыграв в гостях «Ак Барс»
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В Казани закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Ак Барс» принимал СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Первый период обошёлся без заброшенных шайб.

На 31-й секунде второго периода Василий Глотов с передач Артёма Земчёнка и Эмиля Галимова открыл счёт в игре. На шестой минуте периода Марат Хайруллин с передачи Никиты Камалова удвоил преимущество гостей. В середине второй 20-минутки Артём Лукоянов с передач Дмитрия Юдина и Вячеслава Войнова отыграл одну шайбу. Через полторы минуты Артём Галимов с передач Станислава Галиева и Кирилла Семёнова восстановил равенство в счёте.

На 15-й минуте третьего периода Василий Глотов с передачи Степана Фальковского вновь вывел гостей вперёд. На 17-й минуте заключительного отрезка основного времени Валентин Зыков с передач Владимира Алистрова и Алекса Гальченюка установил окончательный счёт в игре, реализовав большинство.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 ноября 2023, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Глотов (Земчёнок, Галимов) – 20:31 (5x5)     0:2 Хайруллин (Камалов) – 25:48 (5x5)     1:2 Лукоянов (Юдин, Войнов) – 29:08 (5x5)     2:2 Галимов (Галиев, Семёнов) – 30:38 (5x5)     2:3 Глотов (Фальковский) – 54:56 (5x5)     2:4 Зыков (Алистров, Гальченюк) – 56:17 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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