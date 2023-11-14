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Три очка Юрова помогли «Металлургу» одержать уверенную победу над «Динамо» в Минске

В Минске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

На 10-й минуте первого периода Робин Пресс с передач Данилы Юрова и Александра Петунина открыл счёт в матче.

В начале второй 20-минутки Вадим Мороз с передач Никиты Смирнова и Владислава Кодолы восстановил равенство в счёте. Через две минуты Данила Юров вновь вывел подопечных Андрея Разина вперёд. На 12-й минуте периода Павел Акользин с передач Максима Карпова и Робина Пресса сделал счёт 3:1.

В конце матча Юров с передачи Петунина установил окончательный счёт в игре.

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В следующем матче минское «Динамо» сыграет дома с «Витязем». Магнитогорский «Металлург» отправится в гости к новосибирской «Сибири». Обе игры состоятся 16 ноября.