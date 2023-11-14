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Три очка Юрова помогли «Металлургу» одержать уверенную победу над «Динамо» в Минске

Три очка Юрова помогли «Металлургу» одержать уверенную победу над «Динамо» в Минске
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В Минске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

На 10-й минуте первого периода Робин Пресс с передач Данилы Юрова и Александра Петунина открыл счёт в матче.

В начале второй 20-минутки Вадим Мороз с передач Никиты Смирнова и Владислава Кодолы восстановил равенство в счёте. Через две минуты Данила Юров вновь вывел подопечных Андрея Разина вперёд. На 12-й минуте периода Павел Акользин с передач Максима Карпова и Робина Пресса сделал счёт 3:1.

В конце матча Юров с передачи Петунина установил окончательный счёт в игре.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 ноября 2023, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Пресс (Юров, Петунин) – 09:16 (5x4)     1:1 Мороз (Смирнов, Кодола) – 21:33 (5x5)     1:2 Юров – 23:21 (5x4)     1:3 Акользин (Карпов, Пресс) – 31:51 (5x5)     1:4 Юров (Петунин) – 58:45 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче минское «Динамо» сыграет дома с «Витязем». Магнитогорский «Металлург» отправится в гости к новосибирской «Сибири». Обе игры состоятся 16 ноября.

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