Ротенберг: смотрим на лучшую систему игры, наблюдаем за «Бостоном», «Вегасом», «Колорадо»

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над «Ак Барсом» (4:2) и рассказал, на какие клубы ориентируется команда при построении системы игры.

«Я не хочу комментировать соперников, мы с большим уважением относимся к соперникам. У нас совершенно разные системы игры, я думаю, что у «Ак Барса» всё впереди. Мы должны учиться дорожить нашими голевыми моментами — создавая 25 моментов в каждой игре сезона, мы мало забивали. Мы это отрабатываем на тренировках. Те голы, которые мы сегодня забили, это наша работа. Очень хорошая игра с нашей стороны, доминировали всю игру, не давали играть сопернику. Добавили, когда нужно было добавить. Не дрогнули, несмотря ни на что, хотя обидные голы залетели, такие парашютики. Будем ещё лучше играть.

Мы смотрим на детали. Наша игра не поменялась с прошлого сезона, только выполнение игрового задания влияет на победы, на качество игры, на результат. Сейчас в футболе много команд так же хорошо играют — и «Ливерпуль», и «Манчестер Сити», и «Зенит» надо отметить. Берём пример с лучших и всегда смотрим, что в нашей системе улучшить. Много работы проводим, делая видеоанализ, смотрим КХЛ, ВХЛ, МХЛ. И, конечно, НХЛ тоже — на лучших игроков, на лучшую систему игры, наблюдаем за «Бостоном», «Вегасом», «Колорадо». Нужно развиваться и искать то, что можем улучшить», — приводит слова Ротенберга «РИА Новости Спорт».