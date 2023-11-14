«У меня выходные, я хоть семью возьму на праздник». Разин — об участии в Матче взёзд

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин рассказал о победе над «Динамо» (4:1) в Минске и прокомментировал своё участие в Матче звёзд КХЛ.

«Сегодня сыграли очень дисциплинированно, всего лишь одно удаление получили в начале матча. Потом с этим проблем не было. Хорошее большинство сегодня было, это тоже предрешило исход матча. Не скажу, что игра была лёгкой, были моменты, когда соперник мог её перевернуть. Командная победа, нас с победой.

Не знаю, что с Паливко, едет на снимок. Врачи сказали, возможна операция, что не всё так просто. У Ерёменко тяжёлый перелом, который корректировался спустя неделю, дней десять. Дело идёт к тому, что скоро снимок сделают, и если всё нормально, должен выйти. Надеемся, что до Матча звёзд вернётся.

Как я могу не быть доволен большинством, если 75% реализовали? Конечно, я доволен.

Матч звёзд? Это хороший праздник. У меня выходные, я хоть семью возьму на праздник в Питер. Последний раз я был на Матче звёзд, будучи ещё хоккеистом. Думаю, что всё поменялось, интересно посмотреть, всё в новинку», — приводит слова Разина сайт КХЛ.