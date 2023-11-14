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Ротенберг — о победе над «Ак Барсом»: СКА залетели обидные голы, но мы не дрогнули

Ротенберг — о победе над «Ак Барсом»: СКА залетели обидные голы, но мы не дрогнули
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над «Ак Барсом» (4:2) в Казани.

«Победная серия? Всё за счёт работы, поменяли некоторые детали. В целом, у нас по сезону хорошее движение, команда физически подготовлена хорошо. Да, были травмы, но работа продолжается. Всех секретов не расскажем – ребята сыграли тактически правильно. У нас есть характер, энергия, плюс выполнение игрового задания на 100 процентов гарантирует нам победы. Добавили, когда это было нужно, в спорте это очень важно – прибавить, когда того требует ситуация. Нам залетели обидные голы, но мы не дрогнули», — приводит слова Ротенберга сайт КХЛ.

После победы над казанским клубом команда с берегов Невы набрала 32 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

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