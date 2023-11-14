Кудашов: вдвойне расстроен. Никто не давал установки отойти и играть в обороне

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение в московском дерби со «Спартаком» (3:4 ОТ).

«Двоякие ощущения. С одной стороны, хорошо играли, а с другой – пропускали такие голы, что диву даёшься. Поэтому и говорю, что вроде ничего страшного, а вроде и обидно. Как есть так есть. Давайте к вопросам.

Смазанная концовка? «Спартак» хорошо играл. Мы тоже хорошо играли, но «Спартак» был лучше. Как так получилось, что сделали ноль бросков в створ за третий период? Вы знаете, с одной стороны, когда соперник владеет шайбой, тогда надо было потерпеть, а когда забираешь шайбу, тогда надо провести контратаку. Безусловно, мы должны были сыграть лучше, когда владели шайбой, потому что никто не давал установки отойти и играть в обороне. Тем не менее «Спартак» ничего не показывал в тех моментах, вот в чём дело, они ездили в своей зоне, а моментов не создавали. Поэтому и говорю, что вдвойне расстроен, что получилась такая концовка.

Показалось, что мы проседали по движению, чем дальше шёл матч? Не соглашусь. Со скамейки скорость смотрелась нормальной.

В овертайме мы проигрывали вбрасывание. Много было пространства, естественно соперник завладел инициативой. Это первый элемент. Второй элемент: нападающий «Спартака» сыграл хорошо: он сначала показал движение назад на смену, наш дёрнулся в другую сторону и попался на противоходе, вот на этой смене скоростей он и сыграл.

Звено Морозова у соперника сегодня сначала играло против тройки Уила, а потом тройки Каблукова? Тут у Жамнова надо спрашивать, который сейчас сюда придёт, какой у него был план. Мне было ясно, что они свою тройку ставить против тройки Уила на протяжении всей игры. Но когда они проигрывали, то эта тройка стала выходить чаще – и уже не только против Каблукова, но и против других звеньев. Они просто были чаще на льду, а мы ничего не меняли в своей игре, поэтому так и получалось.

Что выходит на первый план в таком сложном графике? Я не скажу вам ничего нового. Здесь нужно правильное восстановление: сон, еда, сон, завтра прилетели – опять восстановление. О тренировках тут говорить не приходится, но всё равно мы проводим какие-то небольшие тренировки. Грамотно планируем подготовку», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.