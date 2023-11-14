ESPN на своём сайте сообщает, что НХЛ рассматривает возможность изменения правил овертайма для увеличения атакующих действий.

Самая большой проблемой генеральные менеджеры клубов видят то, что игроки слишком долго владеют шайбой за пределами зоны атаки. Генменеджеры команд обсудили различные концепции изменения правил овертайма, большая часть которых была сосредоточена на том, чтобы игроки как можно меньше возвращались в свою зону с шайбой, чтобы раскатиться для начала атаки.

Было несколько предложений, в том числе запретить команде возвращаться в свою зону, либо установить для игроков таймер нахождения в своей зоне, чтобы гарантировать то, что они быстро перейдут в атаку.

Сообщается, что все предложения будут представлены на мартовском заседании генерального директора НХЛ, где можно будет официально внести предложения по изменению правил.