Главный тренер «Спартака» признал, что ждёт большего от американского защитника команды

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов после победы над московским «Динамо» (4:3 ОТ) оценил игру американского защитника красно-белых Джоуи Кина.

«Ждём ли большего от Кина, который и матчи пропускает и играет мало? Ну сегодня он в районе 17-18 минут сыграл. Без большинства? Ну, мы ждём от него намного лучшей игры. Бывают перепады. Может быть, из-за того, что не было у него предсезонки. Но мы с ним работаем. Видим, когда ему не хватает физики, из-за этого он игры и пропускает. А так, в целом мы работаем, и я надеюсь, что он будет прибавлять», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В текущем сезоне 24-летний Кин сыграл 18 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал три результативные передачи.