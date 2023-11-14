Квартальнов: много стыковой борьбы проиграли «Металлургу», в атаке были беззубые

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвёл итог матча с «Металлургом» (1:4).

«Много не скажешь. Один гол и особо моментов-то у нас не было сегодня. Думал, будем посвежее, но оказались хуже. Была какая-то тяжесть, очень много стыковой борьбы проиграли, в атаке были беззубые. Команда соперника была побыстрее, посвежее, это предрешило исход.

Почему Пышкайло провёл только две смены в первом периоде? Вам хочется, чтобы он побольше играл? Он тринадцатым игроком был, тринадцатые игроки иногда не сразу играют, иногда мы их меняем. Мы приняли такое решение, во втором периоде он уже играл. Немного не понимаю такого вопроса. Если развернуть: мы сразу получили гол, а Пышкайло должен был играть в меньшинстве. Он это умеет делать, но до него очередь не дошла, мы пропустили с первого броска. Потом он уже стал играть и справлялся, выглядел на меньшинстве довольно неплохо. Мы планировали его поменьше выпускать, он не играл очень долго. Понимали, с кем нам предстоит играть и как мы будем играть. Планировали так», — цитирует Квартальнова сайт КХЛ.