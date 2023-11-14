«Парень совсем не туда попал». Фетисов — о работе президента ИИХФ Тардифа

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов раскритиковал работу президента Международной федерации хоккея Люка Тардифа и сравнил его с бывшим главой ИИХФ Рене Фазелем.

«Мне кажется, парень совсем не туда попал, особенно в это непростое время. Хоккей — самая перспективная и развивающаяся игра, и ей нужен совершенно другой управленец. Думаю, наша федерация недоработала — выбрали не того человека. Мы видим то, что видим, — совсем слабенький, конъюнктурщик. Короче, ни о чём. Один раз с ним общался и понял, что в это непростое время это самый худший вариант, какой мог бы быть.

Рене [Фазель] — известный человек в нашей стране, наш товарищ. Я знаю его лет 40. Очень приятный в общении человек, один из самых высокопрофессиональных спортивных чиновников мирового уровня. Не конъюнктурный в политическом аспекте, человек, который понимает, что спортивные принципы во всех отношениях — это самый главный успех спорта. Приятно было увидеться, поговорили много о чём. В том числе о том, как двигали Сочи. Он приложил достаточно много, чтобы Олимпиада прошла в нашей стране», — приводит слова Фетисова «РИА Новости Спорт».

Ранее Фетисов рассказал о влиянии вероятного рекорда капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по голам в НХЛ на мировой спорт.