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Тимати и Абаскаль нянчились с детьми, Мостовой веселил Широкова. Яркие фото с дерби

Тимати и Абаскаль нянчились с детьми, Мостовой веселил Широкова. Яркие фото с дерби
Тимати и Абаскаль нянчились с детьми
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Вчера, 14 ноября, в Москве состоялся матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Спартак» в московском дерби принимал «Динамо». Встреча завершилась победой красно-белых в овертайме со счётом 4:3.

Лучшие фото с матча «Спартак» — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов после победы над «Динамо» (4:3 ОТ) высказался о стиле игры красно-белых против бело-голубых.

«Все говорят о тройках Уила и Морозова, а сегодня ключевыми лицами в обеих командах были другие люди? Бывают такие матчи. Игра была вязкой. «Динамо» старается играть очень дисциплинированно, особенно в средней зоне и в зоне обороны, поэтому иногда у ребят нет того времени в зоне атаки, как бывает в матчах с другими соперниками. Не зря «Динамо» идёт в таблице на лидирующих местах. Они неплохо играют, поэтому бывают такие матчи», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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