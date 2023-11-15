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Гендиректор «Салавата»: мы доверяем Козлову. Он знает об этом

Гендиректор «Салавата»: мы доверяем Козлову. Он знает об этом
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов высказался о работе тренерского штаба Виктора Козлова.

«Всё-таки опыт прошлого сезона, в том числе и негативный, даёт результат. Если помните, мы говорили о том сезоне как об экспериментальном для команды. Сейчас просто пользуемся теми ответами, которые мы получили на поставленные в прошлом сезоне вопросы.

Конечно же, не можем сказать, что ситуация сейчас идеальная. В то же время тренерский штаб способен быстрее принимать правильные решения. Мы доверяем Виктору Николаевичу. Он знает об этом. Мы постоянно что-то пытаемся улучшить или устранить то, что нам мешает идти вперёд. Всё это происходит в диалоге. У нас с ним небольшой опыт работы на занимаемых должностях, так что мы учитываем это. Наверное, более терпимо относимся к каким-то моментам», — сказал Баширов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

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