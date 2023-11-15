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Гендиректор «Салавата»: стараемся не давать повода Хабирову заходить в раздевалку команды

Гендиректор «Салавата»: стараемся не давать повода Хабирову заходить в раздевалку команды
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов ответил на вопрос, насколько пристально следит за выступлением команды руководство Республики Башкортостан.

«Глава республики (Радий Хабиров. – Прим. «Чемпионата») всегда в курсе дел команды. Специально мы совещания не проводим. Но на каждой игре, где присутствует глава республики, мы подробно рассказываем ему о текущей ситуации и о наших планах. Стараемся всё делать так, чтобы не давать ему повода заходить в раздевалку команды», — сказал Баширов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ринатом Башировым читайте на «Чемпионате»:

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«Прямо сейчас команда готова к плей-офф». Интервью с гендиректором «Салавата Юлаева»
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