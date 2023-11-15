Баширов: считаем, что сейчас у «Салавата» есть команда для больших задач

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, в чём уфимский клуб прибавил по сравнению с прошлым сезоном и в чём команда стала сильнее.

«На наш взгляд, команда стала мощнее, у неё появился хороший запас. Много хороших и разноплановых игроков. Прямо сейчас эта команда готова к плей-офф. Итоги прошлого сезона и задачи текущего сезона заставили нас скорректировать принципы формирования команды. Считаем, что сейчас у нас есть команда для больших задач.

У нас качественные легионеры. С их появлением команда стала сильнее. Они уверенно вошли в игру. Без раскачки. Считаем, что нам удалось привлечь тех, легионеров, которые действительно нужны команде. Пожалуй, североамериканский рынок сейчас для многих команд единственное место подписания легионеров», — сказал Баширов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ринатом Башировым читайте на «Чемпионате»: