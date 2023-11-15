В «Салавате» рассказали, общался ли клуб с «Сан-Хосе» по вопросу аренды Мухамадуллина

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов ответил на вопрос, общался ли уфимский клуб с «Сан-Хосе Шаркс» и с защитником Шакиром Мухамадуллиным о возможной аренде.

«Мы не общались с «Сан-Хосе» и с самим Шакиром. Считаем неправильным отвлекать его сейчас от работы. Защитная линия у команды укомплектована.

К сожалению, в этом сезоне мы меньше привлекаем молодёжь. Уже говорил о причинах этого. Не могу сказать, что нам это нравится. Тем не менее у нас уже было заиграно много молодых защитников: Варлов, Комаров, Газимов, Цулыгин. Сейчас о них можно говорить как об игроках уровня КХЛ. Но всё же пока мы не можем им найти постоянное место. Уверены, что в следующим сезоне у них есть большие шансы стать игроками основного состава», — сказал Баширов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ринатом Башировым читайте на «Чемпионате»: