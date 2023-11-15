«Лос-Анджелес» проведёт две предсезонные игры в городе Квебек в следующем году

Город Квебек примет два предсезонных матча Национальной хоккейной лиги с участием «Лос-Анджелес Кингз» в октябре следующего года, сообщает Reuters. В столице одноименного региона Канады «короли» проведут заключительный этап своего тренировочного сбора. 3 октября они встретятся с «Бостон Брюинз», а двумя днями позже – с «Флоридой Пантерз».

Встречи пройдут на стадионе «Видеотрон Центр» вместимостью 18 тысяч человек, который был открыт в 2015 году и построен специально для того, чтобы в будущем иметь возможность принимать матчи НХЛ.

«Я знаю, насколько страстно фанаты Квебека относятся к игре. Мы будем очень горды тем, что сыграем здесь следующей осенью. Болельщики смогут увидеть наших звёзд и наблюдать за тем, как молодые игроки борются за место в нашем составе на сезон-2024/2025», — сказал в пресс-релизе президент «Кингз» и член Зала хоккейной славы Люк Робитайл.

В последний раз город Квебек принимал предсезонный матч НХЛ более пяти лет назад. 20 сентября 2018 года здесь сыграли «Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон Кэпиталз».

Местный клуб «Квебек Нордикс» выступал в НХЛ с 1979 по 1995 год, но позже переехал в Денвер.