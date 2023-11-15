Драйзайтль оштрафован на $ 5 тыс. за опасную подножку

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль был оштрафован НХЛ на $ 5 тыс. за опасную подножку форварду «Нью-Йорк Айлендерс» Бо Хорвату в матче регулярного чемпионата, сообщает Field Level Media. Размер штрафа является максимально допустимой суммой, предусмотренной коллективным договором.

Нарушение со стороны Драйзайтля произошло рано утром во вторник по московскому времени во втором периоде матча, в котором «Ойлерз» победили «Айлендерс» дома со счётом 4:1. Нападающий «Эдмонтона» толкнул клюшкой ноги Хорвата, когда игроки вели борьбу возле борта и во время встречи получил за это двухминутный штраф.

28-летний Драйзайтль набрал в том матче 4 (1+3) очка. Всего в нынешнем сезоне на его счету 19 (6+13) баллов за результативность в 14 играх.