Илья Ковальчук ответил на вопрос о возможном возвращении в «Спартак»

Олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук ответил на вопрос о возможном возвращении в «Спартак».

«Полагаю, все точки над «и» будут расставлены до конца месяца. Я усердно тренируюсь и надеюсь, что из этой истории выйдет что-то хорошее.

Потребуется определенное время для того, чтобы набрать тонус. Никакие тренировки в зале не смогут заменить игровую практику. Думаю, набрать оптимальные кондиции не составит проблем», — приводит слова Ковальчука RT.

Илья Ковальчук является воспитанником московского «Спартака», олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и трёхкратным обладателем Кубка Гагарина, финалистом Кубка Стэнли. Карьеру он приостановил после сезона-2020/2021. Последним клубом Ковальчука был «Авангард».