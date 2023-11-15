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Хет-трик Синди Кросби помог «Питтсбургу» обыграть «Коламбус», на счету Малкина передача

Хет-трик Синди Кросби помог «Питтсбургу» обыграть «Коламбус», на счету Малкина передача
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Сегодня, 15 ноября, «Питтсбург Пингвинз» в гостях обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Нейшнвайд-Арене» завершилась со счётом 5:3 (1:2, 1:0, 3:1).

В составе «Питтсбурга» заброшенными шайбами отметились Джейк Гюнцель и Эрик Карлссон, а также хет-трик на счету Синди Кросби. Российский нападающий Евгений Малкин отдал голевую передачу.

За «Коламбус» голами отличились российские нападающий Егор Чиханов, Кирилл Марченко и француз Александр Тексье.

После 14 матчей «Питтсбург» занимает восьмое место в Восточной конференции с 16 очками. «Коламбус» расположился на последнем 16 месте, набрав 12 очков в 16 играх.

Следующий матч «пингвины» проведут с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Коламбус» сыграет с «Аризона Койотс».

НХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2023, среда. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 5
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Кросби (Петтерссон, Летанг) – 04:10     1:1 Марченко – 10:29     2:1 Чинахов (Гудбрансон, Веренски) – 19:28     2:2 Гюнцель (Хиностроза, Кросби) – 27:04     2:3 Карлссон (Малкин, Ракелль) – 48:40     3:3 Тексье (Курали, Дэнфорт) – 51:44     3:4 Кросби (Карлссон, Раст) – 54:27     3:5 Кросби (Раст) – 59:22    
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