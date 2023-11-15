Хет-трик Синди Кросби помог «Питтсбургу» обыграть «Коламбус», на счету Малкина передача

Сегодня, 15 ноября, «Питтсбург Пингвинз» в гостях обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Нейшнвайд-Арене» завершилась со счётом 5:3 (1:2, 1:0, 3:1).
В составе «Питтсбурга» заброшенными шайбами отметились Джейк Гюнцель и Эрик Карлссон, а также хет-трик на счету Синди Кросби. Российский нападающий Евгений Малкин отдал голевую передачу.
За «Коламбус» голами отличились российские нападающий Егор Чиханов, Кирилл Марченко и француз Александр Тексье.
После 14 матчей «Питтсбург» занимает восьмое место в Восточной конференции с 16 очками. «Коламбус» расположился на последнем 16 месте, набрав 12 очков в 16 играх.
Следующий матч «пингвины» проведут с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Коламбус» сыграет с «Аризона Койотс».
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