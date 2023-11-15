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Голевая передача Никиты Задорова помогла «Калгари» одержать победу над «Монреалем»

Голевая передача Никиты Задорова помогла «Калгари» одержать победу над «Монреалем»
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Сегодня, 15 ноября, «Калгари Флэймс» в гостях обыграл «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Белл-центр» завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:2, 0:0).

В составе «Калгари» заброшенными шайбами отметились Назем Кадри и Коннор Зари. Российский защитник Никита Задоров отдал голевую передачу.

За «Монреаль» единственным голом отличился Густав Линдстрём.

После 15 матчей «Калгари» занимает 11 место в Западной конференции с 12 очками. «Монреаль» расположился на 10 строчке в Восточной конференции, набрав 16 очков в 16 играх.

Следующий матч «Калгари» проведёт с «Ванкувер Кэнакс», а «Монреаль» сыграет «Вегас Голден Найтс».

НХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2023, среда. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
1 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Кадри (Зари, Задоров) – 22:35     1:1 Линдстрём (Дворак, Слафковски) – 22:52     1:2 Зари (Андерссон, Pospisil) – 33:07    
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