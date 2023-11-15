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Нападающий «Баффало» Тейдж Томпсон выбыл из строя на неопределённый срок из-за травмы

Нападающий «Баффало» Тейдж Томпсон выбыл из строя на неопределённый срок из-за травмы
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Нападающий «Баффало» Тейдж Томпсон выбыл из строя на неопределённый срок из-за травмы верхней части тела, полученной в игре с «Бостоном» (2:5). Томпсон заблокировал бросок защитника «Брюинз» Чарли Макэвоя во втором периоде. Позднее форвард получил порез ноги от того же Макэвоя.

«Тейдж пропустит некоторое время. Наверное, значительное время, к сожалению. Он преодолел первую травму, но не смог справиться со второй. Он пытался вернуться в игру, но не смог, и это прискорбно», — цитирует тренера «Баффало» Дона Гранато пресс-служба клуба.

В текущем сезоне Томпсон провёл 16 матчей, в которых набрал 12 очков — забросил шесть шайб и отдал шесть результативных передач.

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