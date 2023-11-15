«Сибирь» подписала новые контракты с воспитанниками клуба братьями Климовичами

Хоккейный клуб «Сибирь» подписал новые контракты с молодыми нападающими, воспитанниками клуба 18-летним Егором Климовичем и 20-летним Иваном Климовичем, сообщает пресс-служба новосибирцев.

В текущем сезоне Иван провёл 29 матчей, в которых набрал пять очков — забросил четыре шайбы и отдал одну результативную передачу с показателем полезности «-3». Всего в КХЛ на счету форварда 38 матчей.

В текущем сезоне Егор провёл 22 матча, в которых набрал три очка — забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи — с показателем полезности «-1».

После 30 матчей текущего сезона Фонбет Континентальой хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» занимает восьмую строчку в таблице Восточной конференции.