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Овечкин упал на колени и упустил шанс побить рекорд Гретцки по голам в пустые ворота

Овечкин упал на колени и упустил шанс побить рекорд Гретцки по голам в пустые ворота
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Сегодня, 15 ноября, «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Вегас Голден Найтс» (3:0) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными баллами и упустил шанс забросить шайбу в пустые ворота в концовке матча. Россиянин вошёл в зону по правому борту на последней минуте матча и за мгновение до того, как собирался нанести бросок в пустые ворота, упал на колени и потерял момент для броска. Через несколько секунд форвард «Вашингтона» Бек Маленстин забросил шайбу в пустые ворота, проигнорировав возможную передачу на Овечкина.

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Этот гол мог установить новый рекорд НХЛ по голам в пустые ворота. Сейчас Овечкин делит первое место по этому показателю с Уэйном Гретцки, оба хоккеиста забросили по 56 шайб в пустые ворота.

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