Фастовский о слухах в СМИ: ответ клуба на целенаправленную ложь последует, не сомневайтесь

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал продление контрактов с воспитанниками клуба нападающими Иваном и Егором Климовичами.

«Этот шаг доказывает, что декларирование целей и задач не пустая болтовня, а стратегия развития клуба. Нам удалось сохранить наших воспитанников в родном клубе, несмотря на многочисленные просьбы из разных клубов об их продаже.

Омрачает лишь нездоровая шумиха, то и дело возникающая в разных интернет-ресурсах и СМИ. Но мы точно знаем, от кого идёт инициатива ввести общественность в заблуждение и распространить в несколько раз завышенные контрактные условия Ивана и Егора, что позволило тиражировать догадки, делая выводы на основании целенаправленной лжи. Ответ клуба последует. Не сомневайтесь», — цитирует Фастовского пресс-служба новосибирцев.