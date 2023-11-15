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Далин провёл сокрушительный силовой против Маршана, после чего началась массовая потасовка

Далин провёл сокрушительный силовой против Маршана, после чего началась массовая потасовка
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В первом периоде матча «Баффало» с «Бостоном» (2:5) произошла массовая стычка игроков обеих команд, которая началась с великолепного силового приёма защитника «Сэйбрз» Расмуса Далина на капитане «Брюинз» Брэде Маршане.

Шведский игрок обороны провёл сокрушительный силовой приём спиной, опрокинув на лёд Маршана. Затем Далин рухнул на голову лежащего оппонента, а когда Маршан встал, то швед отмахнулся локтем. За капитана «Бостона» мгновенно вступились партнёры по команде, завязавшие массовую потасовку. Самым активным её участникам — Давиду Пастрняку и Дилану Козенсу — арбитры матча выписали по малому штрафу за грубость.

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Благодаря этой победе «Бостон» опередил «Вегас» и возглавил общую таблицу НХЛ.

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