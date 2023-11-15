New York Post назвал основных претендентов на Патрика Кейна, «Рейнджерс» среди них нет

New York Post назвал основных претендентов на 35-летнего нападающего Патрика Кейна. По мнению источника, ими являются «Торонто», «Флорида», «Баффало», «Детройт», «Даллас» и «Тампа-Бэй», представители которых встретятся с Кейном на следующей неделе.

Согласно источнику, «Рейнджерс» никогда не участвовали в борьбе за нападающего. Форвард занимался самостоятельно в Торонто примерно шесть недель после перенесённой 1 июня операции по восстановлению поверхности бедра.

«Кейн был известным риском, на который руководство «Рейнджерс» было готово пойти. Сейчас существует уравнение риска и вознаграждения, поскольку один из величайших игроков американского происхождения в истории НХЛ пытается вернуться после хирургической процедуры, проведённой ранее всего три раза на игроках НХЛ с обескураживающими результатами различной степени.

Нападающий «Вашингтона» Никлас Бекстрём взял отпуск в своей команде после того, как летом 2022 года ему пришлось пережить операцию по восстановлению бедра. Защитник «Флориды» Эд Джовановски и форвард «Ванкувера» Райан Кеслер ранее перенесли подобную операцию. Джовановски сыграл ещё всего 37 игр после реабилитации, которая длилась целый сезон. Кеслер так больше никогда не сыграл после операции», — написал журналист NY Post Ларри Брукс.

Патрик Кейн по ходу прошлого сезона перешёл из «Чикаго Блэкхоукс» в «Нью-Йорк Рейнджерс». За семь матчей в плей-офф-2023 Кейн набрал 6 (1+5) очков. Кейн — трёхкратный обладатель Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015) в составе «Чикаго», а также серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года в составе сборной США.