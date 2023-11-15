Баширов: семья Амирова считает Мильштейна членом семьи, без Дэна многое было бы невозможно

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, что большую помощь в похоронах Родиона Амирова своим участием в процессе оказал североамериканский агент Родиона – Дэн Мильштейн.

«Здесь без Дэна многое было бы невозможным. Опять же, сошлюсь на характер семьи. Они всячески избегали излишнего внимания к своим проблемам. Нам приходилось через Дэна объяснять наше искреннее желание отдать долг нашему молодому талантливому воспитаннику. Конечно же, и во время лечения Родиона без Мильштейна всем было бы намного сложнее. Наверное, поэтому семья Родиона просила на церемонии считать Дэна членом семьи.

Сейчас какая-то связь с семьёй Родиона поддерживается? Конечно, мы всегда с ними на связи. Но мне кажется, что сейчас их нужно оставить немного в покое. Им нужно время», — сказал Баширов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ринатом Башировым читайте на «Чемпионате»: