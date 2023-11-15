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«Спокойно, всегда нас подбадривает». Глотов рассказал, как Ротенберг реагирует на неудачи

«Спокойно, всегда нас подбадривает». Глотов рассказал, как Ротенберг реагирует на неудачи
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Нападающий СКА Василий Глотов поделился эмоциями после победы над «Ак Барсом» со счётом 4:2. В этом матче форвард отметился двумя заброшенными шайбами. Глотов рассказал, как реагирует на неудачи главный тренер СКА Роман Ротенберг.

«Что было наиболее сложное в игре? Сохранить преимущество. Мы начали очень хорошо, первые два периода. Потом, когда мы вышли вперёд, тяжело было сохранить это. «Ак Барс» поддавил где надо и забил. Что подумал при 2:2? Я подумал, что начинается интересная игра. Всё спокойно было, эмоции суперские. У меня было внутреннее ощущение, что как будто было предначертано, что ждали такую игру. Третий период, ничейный счёт — издалека было похоже на игру плей-офф. Классно было, мы были готовы забрать свои два очка.

Роман Ротенберг меняется с годами? Опыта набирается, как и все мы. Как он реагирует на неудачи? Спокойно, всегда нас подбадривает. Сплачивает коллектив и даёт нам карт-бланш», — цитирует Глотова Metaratings.ru.

СКА в нынешнем сезоне КХЛ после 29 матчей занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции.

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