Реакция раздевалки «Вашингтона» на победу над действующим чемпионом, видео

Сегодня, 15 ноября, «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Кэпитал Уан-Арене» завершилась со счётом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0).

«Вашингтон» во второй раз в текущем сезоне одержал три победы подряд. Вратарь «Кэпиталз» Чарли Линдгрен оформил свой первый «сухой» матч в составе клуба и был назван лучшим игроком матча. В раздевалке главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери отметил лучших игроков в составе команды и вручил Линдгрену шайбу.

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После 14 матчей «Вашингтон» занимает четвёртое место в Восточной конференции с 18 очками. «Вегас» лидирует в Западной конференции, набрав 25 очков в 16 матчах. Следующий матч «столичные» проведут с «Коламбус Блю Джекетс».