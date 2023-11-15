Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Амур. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Реакция раздевалки «Вашингтона» на победу над действующим чемпионом, видео

Реакция раздевалки «Вашингтона» на победу над действующим чемпионом, видео
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 15 ноября, «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Кэпитал Уан-Арене» завершилась со счётом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0).

«Вашингтон» во второй раз в текущем сезоне одержал три победы подряд. Вратарь «Кэпиталз» Чарли Линдгрен оформил свой первый «сухой» матч в составе клуба и был назван лучшим игроком матча. В раздевалке главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери отметил лучших игроков в составе команды и вручил Линдгрену шайбу.

ВИДЕО

После 14 матчей «Вашингтон» занимает четвёртое место в Восточной конференции с 18 очками. «Вегас» лидирует в Западной конференции, набрав 25 очков в 16 матчах. Следующий матч «столичные» проведут с «Коламбус Блю Джекетс».

Материалы по теме
«Полная чушь!» Овечкин попал в скандальную ситуацию, а «Вашингтон» прихлопнул чемпиона НХЛ
Видео
«Полная чушь!» Овечкин попал в скандальную ситуацию, а «Вашингтон» прихлопнул чемпиона НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android