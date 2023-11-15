«Сейчас я нахожусь в отличной форме». Линдгрен оценил свой первый шат-аут за «Вашингтон»

Вратарь «Кэпиталз» Чарли Линдгрен отразил все 35 бросков, оформив свой первый «сухой» матч в составе клуба, и был назван лучшим игроком матча с «Вегасом» (3:0). Вратарь последний раз оформлял шат-аут более пяти лет назад в составе «Монреаля» против «Филадельфии», причём тот матч Линдгрен проиграл по буллитам (0:1 Б).

«Прошло много времени с момента моего последнего шат-аута. Я помню, что тот матч был против «Филадельфии», я проиграл по буллитам со счётом 0:1. Прошло много времени.

Но да, сегодня вечером, прямо после стартового вбрасывания, я почувствовал себя в зоне комфорта. Я думаю, что сейчас я действительно нахожусь в отличной форме. Я хорошо себя чувствую на тренировках и хорошо себя чувствую в играх. Я думаю, что наши ребята сегодня снова были хороши; они подчищали пятачок и блокировали броски, добиваясь успеха в важные моменты. Это важные два очка», — цитирует Линдгрена пресс-служба клуба.

Линдгрен оформил свой третий шат-аут в карьере, а «Вашингтон» во второй раз в текущем сезоне одержал три победы подряд.