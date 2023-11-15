Назаров: большой бизнес должен развивать хоккей, но от клубов нужна реальная отдача

Известный тренер Андрей Назаров считает, что крупные компании должны помогать развитию хоккея в России, а клубы КХЛ, со своей стороны, должны стремиться к новым современным аренам с большой вместимостью.

«Безусловно, большой бизнес должен развивать хоккей, но от клубов нужна реальная отдача. Прежде всего речь о самоокупаемости, вместительности хоккейных арен, правильной работе с медиа и со своими болельщиками. Есть топ-клубы, которые можно привести в пример: «Авангард», «Ак Барс», СКА, московское «Динамо», «Спартак», ЦСКА. Посмотрите на посещаемость новой арены в Новосибирске или на то, сколько болельщиков приходит на хоккей в Минске. Всё это не может не радовать.

Но есть и обратные примеры. Взять «Куньлунь» и 500 человек на его играх в Мытищах. Увы, но хватает в КХЛ и старых арен, устаревших и морально, и физически. С вместимостью ледового дворца в 5000 человек о какой окупаемости и прибыли может идти речь? Клубам КХЛ нужно стремиться к новым современным аренам с большой вместимостью и шикарной инфраструктурой.

Ещё мне не совсем понятен календарь КХЛ, когда две не самые звёздные команды ставят играть друг с другом два дня подряд. Безусловно, в НХЛ есть такое понятие, как «бэк-ту-бэк», но соперники всегда разные. У нас же сейчас не плей-офф, чтобы постоянно играть друг с другом, да и в плей-офф предусмотрены суточные паузы на отдых. Нам надо брать пример с лучших, я в этом не вижу ничего зазорного», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.