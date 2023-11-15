Аркадий Шестаков рассказал, что бы он изменил в КХЛ

Нападающий «Барыса» и сборной Казахстана Аркадий Шестаков рассказал, какие изменения он бы внёс в Континентальную хоккейную лигу.

«Что бы я поменял в КХЛ? Чтобы в лиге был единый размер ледовой площадки. Одно время было три разных льда. Сейчас осталось два, и финского с годами становится меньше, но всё равно я пока не понимаю: почему нельзя играть на канадской коробке? Нужны одинаковые условия, так будет интереснее», — приводит слова Шестакова Metaratings.

Стоит отметить, что европейская и канадская площадки одинаковы по длине, но североамериканская заметно уже: 26 метров против 30 метров у европейской. Начиная с 2020 года чемпионаты мира по хоккею проводятся на канадских площадках.