Аркадий Шестаков рассказал, что бы он изменил в КХЛ
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Нападающий «Барыса» и сборной Казахстана Аркадий Шестаков рассказал, какие изменения он бы внёс в Континентальную хоккейную лигу.
«Что бы я поменял в КХЛ? Чтобы в лиге был единый размер ледовой площадки. Одно время было три разных льда. Сейчас осталось два, и финского с годами становится меньше, но всё равно я пока не понимаю: почему нельзя играть на канадской коробке? Нужны одинаковые условия, так будет интереснее», — приводит слова Шестакова Metaratings.
Стоит отметить, что европейская и канадская площадки одинаковы по длине, но североамериканская заметно уже: 26 метров против 30 метров у европейской. Начиная с 2020 года чемпионаты мира по хоккею проводятся на канадских площадках.
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