Чемпионы Великобритании по хоккею арендовали Петра Чеха

Известный в прошлом футбольный вратарь Петр Чех перешёл на правах аренды в хоккейную команду «Белфаст Джайантс», которая является чемпионом Великобритании.

«Мы очень признательны за поддержку как команде «Оксфорд Сити Старз», так и самому Петру. Петр — высококлассный спортсмен, который знает, что нужно для того, чтобы выступать на самом высоком уровне, поэтому его поддержка в период аренды будет неоценимой», — сказал главный тренер команды Адам Киф.

Напомним, Чех является рекордсменом по количеству «сухих» матчей в английской Премьер-лиге (АПЛ). За «Челси» бывший игрок провёл 494 матча во всех турнирах. В составе лондонского «Арсенала» Чех сыграл в 139 встречах. Вратарь завершил игровую карьеру футболиста в 2019 году.

«Белфаст Джайантс» — четвёртый клуб в хоккейной карьере бывшего голкипера футбольных «Челси» и «Арсенала». До этого Чех выступал также за «Гилфорд Феникс» и «Челмсфорд Чифтейнс».