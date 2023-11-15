«Сибирь» продлила контракт с 21-летним защитником

Хоккейный клуб «Сибирь» договорился о продлении контракта с 21-летним защитником Артёмом Жуковым до 30 апреля 2025 года, сообщает официальный сайт команды. Срок предыдущего соглашения увеличился на год.

«Защитник родился в Санкт-Петербурге 14 августа 2002 года и начал играть в хоккей в родном городе, а вот профессиональную карьеру начал в Новосибирске. Артём переехал в наш город в 18-летнем возрасте в 2020 году. Три сезона хоккеист отыграл за «Сибирских снайперов», в прошлом сезоне он совершил настоящий прорыв в своей игре: в 52 матчах сезона он набрал 48 (11+37) очков. В этом году дебютировал в КХЛ, к этому моменту в 26 матчах успел набрать 6 (2+4) очков при среднем игровом времени 13:54», — сказано в сообщении клуба.