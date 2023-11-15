Голдобин: матч с «Динамо» тяжело сложился для нашей тройки

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин прокомментировал победный матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо» (4:3 ОТ).

«Конечно, матч с «Динамо» тяжело сложился для нашей тройки. Их лидеры тоже не смогли себя проявить, не забили. Другие ребята выстрелили: Цыплаков две забил, Филин отличился. Это и значит командный вид спорта. Мы не забиваем, другие забивают, помогают команде», — сказал Голдобин в интервью Legalbet.

Напомним, в текущем сезоне Голдобин сыграл 31 матч, где забросил 21 шайбу и отдал 24 результативные передачи, набрав в общей сложности 45 очков. После победы красно-белы набрали 45 очков и занимают первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.