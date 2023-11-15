Ротенберг о тренерах СКА: очень непросто обучить специалистов, система нашей игры сложная

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о назначении на тренерские должности Евгения Кетова, Антона Белова и Никиты Комарова.

«Очень непросто обучить тренеров. Так как эти ребята в нашей системе, а система нашей игры сложная, они знают все детали. Антон Белов — очень разумный, авторитетный человек, мы с ним вместе выигрывали кубки. Он будет работать с молодыми защитниками в вертикали СКА.

У Никиты Комарова хороший аналитический ум, он себя проявил с наилучшей стороны как человек, который понимает все детали. Одно дело быть игроком, другое — тренером. У Никиты есть задатки быть супертренером, он имеет такой талант. У нас были собрания, когда он ещё был игроком. Он всегда подходил к этому разумно. Мы его обучали, такими кадрами не разбрасываются, поэтому Никита с нами.

То же самое можно сказать и про Женю Кетова. Все работаем в унисон, не так просто взять тренера с улицы и начать обучать. Эти ребята проверены в бою, мы с ними выигрывали, были разные ситуации. Мы в них верим и доверяем, будем их развивать. У нас одна система игры, важно иметь квалифицированных тренеров, которые будут работать с игроками на всех уровнях, мы уделяем внимание и детским школам. У нас детская школа в Москве, Красногорске, Санкт-Петербурге. Есть контрактные отношения, а здесь мы сами лично занимаемся, готовим ребят по этой системе игры с 6-7 лет. У меня и сын играет. Когда ребята выполняют игровое задание с этого возраста, они будут обучены играть по системе в команде мастеров.

Конечно, обращаем внимание и на образование, потом они сами выберут профессию. Гармоничное развитие личности: не надо делать перекос в сторону науки или спорта. Есть примеры в мире, я сам такой колледж закончил. Есть Мичиган в США, где огромное внимание уделяют образованию спортсменов в целом, не только хоккеистов. В наших мультиспортивных комплексах будут и другие виды спорта: баскетбол, волейбол, бокс, теннис, обязательно дзюдо, ведь в хоккее нужна борьба. Только так можно подготовить хоккеистов, нужно думать головой и играть умно», — сказал Ротенберг в интервью Metaratings.ru.