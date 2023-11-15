Давыдов — о КПК: не так важно, что вместо чехов и шведов — братья белорусы и казахстанцы

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР, легендарный защитник московского «Динамо» Виталий Давыдов прокомментировал состав сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала, который пройдёт в Санкт-Петербурге.

«Защитники-претенденты на поездку на декабрьский турнир сборной? Там полтора десятка молодых игроков, вопросов нет, многие этой осенью заявили о себе. В линии есть явный лидер — Никишин из СКА. Ценю таких защитников, которые доминируют во всех ситуациях — большинстве, равных составах, меньшинстве. Такие универсальные защитники — именно в наших, отечественных, традициях. Есть ребята, которые, чуть что, летят в атаку, забьют один, но «привезут» два. Но это не про «Динамо» и не про сборную России.

Кого в оборонительной линии сборной не хватает? Разве что капитана «Авангарда» Шарипзянова. Вот кто доминирует на льду в стиле Никишина, да ещё в очной встрече с ним недавно сделал хет-трик. Вчера у Шарипзянова, смотрю, опять несколько очков. Вновь прикрыл в обороне первое звено Омска, одно из лучших в лиге. Духовитый парень, лидер во всех трёх зонах, наша школа! Но ему уже больше 25 лет (27), поэтому не совсем для формата нынешней сборной.

Жду декабрьский турнир сборных? Обязательно! Это самая лучшая традиция — декабрь, хоккей сборных, праздник для болельщиков и ветеранов. И не так уж важно, что теперь вместо чехов и шведов — наши братья белорусы и казахстанцы. Всё равно исторический турнир!» — сказал Давыдов в интервью Russia-Hockey.ru.