Филатов: в лидерах сезона нет ЦСКА и СКА — это хороший знак, что КХЛ наконец выравнивается

Известный хоккеист Никита Филатов рассказал о большом количестве сенсаций и нестандартных результатов в текущем сезоне КХЛ.

«Многие считают нынешний сезон КХЛ одним из самых интересных в последние годы? Я соглашусь с таким мнением. Много сенсаций и нестандартных результатов. Главное, что наверху таблицы Западной конференции нет двух привычных команд – СКА и ЦСКА. Это удивляет больше всего. За исключением болельщиков этих команд, для всех остальных это хороший знак того, что лига наконец выравнивается и появляются новые герои.

Тренд на атакующий хоккей в этом сезоне? Я бы не сказал, что есть такой тренд. Просто появилось несколько команд, которые ломают стереотип, что нельзя показывать комбинационный, остроатакующий хоккей без большого бюджета и опытных мастеров. Это в прошлом сезоне задало «Торпедо»: с ребятами, которые были не нужны большинству клубов, прыгнули выше головы – не только по результатам, но и по качеству игры. Показывали красивый, комбинационный, искромётный хоккей и завоевали огромное количество болельщиков.

В этом году по тем же стопам пошла «Северсталь». Главный тренер этой команды Андрей Козырев в прошлом сезоне был в штабе Игоря Николаевича Ларионова и отвечал за большой объём работы. Его вклад в «торпедовский» хоккей – огромный. То, что показывает «Северсталь», – самое приближённое, что продолжает делать «Торпедо». Также московское «Динамо» играет ярко за счёт таких хоккеистов, как Гусев, Уил, Рашевский, О’Делл. Но мы не можем сравнивать этих заслуженных мастеров с теми, кто играет в «Северстали» и «Торпедо». И, конечно, нужно отметить «Спартак» – это крутой, красивый хоккей. Там играет одна из лучших троек во всей лиге, Голдобин, Морозов и Порядин просто творят чудеса», — цитирует Филатова «РБ Спорт».